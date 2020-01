Endine Islandi koondislane lahkub Eesti tippklubist

"Meil oli islandlasega esimene kontakt juba eelmisel suvel. Nüüd kui mees asus töökohustuse tõttu Eestis, oli meil väga hea meel, et nii suurte rahvusvaheliste kogemustega mees meile vabatahtlikult appi tuleb. Meil oli Dadiga algusest peale kokkulepe, et ta mängib meil nii kaua, kui meie põhimängujuht Uku-Tanel Laast, kellele andsime käsipallist kuueks kuuks vaheaasta, platsile naaseb." kommenteeris HC Tallinna treener Risto Lepp. "Kuigi nüüd viivad töökohustused mehe taas Eestist minema oleme talle väga tänulikud, et ta meile appi tuli. Laxdal oli inimesena alati väga meeldiv ning omavaheline suhtlus oli väga lihtne.Ta andis endast alati parima ning meie noored said trennides näha rahvusvahelist taset."

