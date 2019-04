EM-blogi. Uvis Strazdinš: kavatseme Eestit mõlemas mängus võita

"Ootan põnevusega järgmist nädalat. Sügisestes EM-valikmängudes ma koosseisu ei pääsenud, aga loodan nüüd end tõestada treeneritele ja Eesti vastu platsile saada. Paremääre kohale on peamiseks konkurendiks mu eakaaslane Nikita Pančenko meistermeeskond Dobele Tenaxist.

Meie koondise tugevaim lüli on kindlasti tagaliin, kus tegutsevad meeskonna liidrid Dainis Krištopans, Aivis Jurdžs ja Maris Veršakovs. Aga kogu tiim on väga kokkuhoidev, hingab ühes rütmis ja usub, et võime siit alagrupist edasi saada. Ilmselt suurimaks miinuseks on koondise kapteni ja joonemängija Ingars Dude vigastus.

Läti-suguse koondise jaoks on iga mängija eemalejäämine valus, aga loodan, et see pole suur probleem. Muidugi, Prantsusmaal mängiva Dude kogemustest tunneme puudust, aga asendajad on olemas ja kindlasti aitab meeskonnasisene keemia neil kiirelt mängujoonisesse sulanduda.

Saab väga huvitav olema esineda Eesti vastu, kus mängin esimest hooaega. Kohalik tase on ehk pisut kõrgem kui Läti meistriliigas, aga parima mulje on mulle jätnud fännid. Neid käib mängudel rohkem kui Lätis ning vähemalt Kehras on nad väga asjatundlikud. Sõprussidemed jäävad järgmisel nädalal siiski tahaplaanile, sest kavatseme mõlemas mängus Eestit võita!"