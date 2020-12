EM-blogi. Patrail: mäng on muutunud kiiremaks ja jõulisemaks

Vahekokkuvõtteks saab sõna 2013. aasta Eesti parim käsipallur, Saksamaa ja Taani klubides mänginud ning nüüd SK Reval-Sporti esindav Janeli Patrail:

"Alustaks sellest, et suurim üllatus käimasoleval EM-il on norralannade ülemvõim. Loomulikult olid nad suursoosikud ka enne finaalturniiri, aga hetkel on Norra väikseim võit seitsmeväravaline ja see on tähendab ikka peajagu senistest vastastest üleolemist. Edu saladus on lihtne – nad mängivad väga kiiret käsipalli.

Vaadates Norra koosseisu, on huvitav tõsiasi, et nende kõige pikemad pallurid põhituumikus on väravavaht ja joonemängija. Tagamängijad, nagu nende liidrid Nora Mørk ja Stine Bredal Oftedal on alla 170 sentimeetri. Norra mängustiil ongi, et palli liigutatakse väga kiiresti, viiakse mäng kaitsele lähemale ja otsitakse seal auke.

Nende tagamängijad viskavad rohkem väravaid 6-7 meetrilt kui üheksa meetri pealt. Selline stiil seab huvitava väljakutse ette ka õigusemõistjad. Kuna kõik käib kiiresti ja tihedas kontaktis kaitsega, on kohtunikel raske otsustada, millal vilistada otsajooks ja millal karistusvise. Väga palju tekib fifty-fifty olukordi.

Minu lemmikuteks on alati olnud Skandinaavia võistkonnad. Rootsi on oma šansid juba maha mänginud ja Norra on kindlalt poolfinaalis, Taanit ootab ees otsustav mäng Venemaaga. Võit teisipäeva õhtul viiks taanlannad edasi, aga seda saavutada saab olema muidugi väga raske, kuigi mitte võimatu.

Taanit jälgin pisut erilise tähelepanuga, sest nende ridades esineb Mette Tranborg. Omal ajal Aarhusis mängides olime klubikaaslased ja toona vaid 16-aastane Tranborg oli juba siis staarmängija. Taanil on noor naiskond ja ma loodan, et nad koduseinte toel suudavad poodiumile jõuda. Eriti kui arvestada, et EM-il said nad viimati medali 16 aastat tagasi.

Üldisemalt võiks veel öelda, et mäng tervikuna on muutunud oluliselt kiiremaks ja jõulisemaks. Joonemängijana näen, et jõulisema mängu puhul jõuab pall harvem joonele. Aga selle eest peavad joonemängijad ise veel rohkem pingutama ja näitavad väga efektseid püüdmisi ja viskeid."