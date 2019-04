EM-blogi. Martin Johannson: kui näeme vaeva, siis tulevad ka tulemused

"Võib vist öelda, et kaks vägagi erinevat mängu. Esimeses töötas kaitse-väravavaht kombinatsioon ja lonkasime rünnakul, teises toimis rünnak kõvasti paremini, aga oma väljaku otsas ei saanud hakkama. Ilmselt ei ole meil see baastase veel nii kõva, et ühel väljakupoolel õnnestumine tooks võite. Peab olema hea päev igas asjas, et suudaksime võtta punkte tähtsates mängudes.

Koduse mängu kaitse oli tõesti täitsa hea, muidugi koostöös Rasmusega, kes tegi suurepärase mängu väravas. Olime mitu asja paika pannud vastavalt vastaste liikumistele või tugevuskohtadele, kuid teises mängus enam samaga hakkama ei saanud. Joone- ja kaitsemängijatena püüdsime endi vahel jagada koormust, et püsiks värskus terve mängu vältel.

Lätis tegime suure edusammu rünnakul, kahe mängu vahel sellele just keskendusimegi. Vaatasime videot ja uskuda või mitte, timmida tuli ainult natukene ja väikseid detaile – mõni positsioonivalik, õigel hetkel õige liigutus jne. Tulemus oli näha kohe ja edukalt, aga ilmnes jälle uus probleem – realiseerimine. Kas jäi väravaraam veidi väikseks või tegid Läti puurivahid end liiga suureks, eksisime igatahes liialt pealevisetel.

Loodame, et jällegi õppisime midagi selle nädalaga ja suudame teha väikse progressi järgminegi kord. Pole enam õnneks kaua, kui saame uuesti koondisega kokku. Kõik lõpetavad loodetavasti edukalt ja tervelt nüüd omad klubihooajad ning juunis lähme juba uuele katsele isuga peale.