EM-BLOGI | Kaspar Lees Valmierast: lähme mängima ainult võidumõtetega

"Homme on uus mäng, mis algab nullist ja neljapäevast kaotust pole mõtet põdema jääda. Meeskonna sees on tuju hea ja oleme kõik positiivsed, et suudame pühapäeval paremini mängida. Meil on kokkuhoidev punt, analüüsisime kaotust korralikult ja lähme igal juhul mängima ainult võidumõtetega.

Loogiline, et paari päevaga ei saa teha kapitaalseid muudatusi, aga võrdsete vastaste vahel võib iga pisidetail oluliseks osutuda. Videot vaadates nägime – eriti teisel poolajal – palju asju, mida saame rünnakul parandada. Peame kindlatest liikumistest kinni pidama ja oma võimalused realiseerima.

Kindlasti oli üks valukoht, et saime vaid ühe kiirrünnaku ja seegi on element, mis peab paranema. Meie plaan on kiirelt mängida ja kontrarünnakuid tekitada, aga selleks peame tagant palli kergemalt kätte saama. Peab ka tunnistama, et Läti oli hästi valmis ning jõudis kiirelt kaitsesse tagasi.

On muidugi kummaline, et Eesti – Läti mängu parim snaiper on HC Kehra mängija, aga pole eestlane. Mu klubikaaslane Uvis Strazdinš tegi kõva mängu, kasutas ära treenerite usalduse ja realiseeris hästi. Annan omalt poolt kõik, et pühapäeval võiks parim skoorija olla samuti Kehra pallur, aga siis juba Eesti poolelt," kommenteeris Kaspar Lees.

Nii Eesti kui Läti lähevad pühapäevasele kohtumisele nende 16 palluriga, kes Tallinnaski osalesid. 2020. aasta EM-valikturniiri 4. alagrupis on kolme vooru järel Sloveenial 6, Lätil 4 ja Hollandil 2 silma, Eesti jätkab punktita.