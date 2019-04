EM-BLOGI | Dener Jaanimaa: tulen koondisse väga hea tunde ja meeleoluga

"Tulen koondisse väga hea tunde ja meeleoluga. Tervis on korras ja kõik on hästi. Sõlmisin hiljuti kaheaastase lepingu Meistrite liiga klubi Zaporožje HC Motoriga ning sellega seoses on mänguaeg Saksamaal veidi vähenenud. Aga see pole probleem, sest tunnen, et vorm on endiselt täiesti korralik.

Koondisel on suhteliselt uus treeneritetiim ning kuna mina – ja mitmed teisedki – ei saanud jaanuaris Poola-laagris osaleda, siis peame kõik kohe esimesest hetkest peale väga keskendunult töösse lülituma. Vaim peab valmis olema, sest aega valmistumiseks pole palju ja olemasolev aeg tuleb hästi ära kasutada.

Tean, et minult oodatakse palju ja kui vaja, olen valmis liidrirolli kandma. Mulle ei meeldi individuaalselt mängida, aga kui meeskonnale tarvis, siis pean vahel rohkem enda peale võtma. Muidugi võib väsimuse peal apsakaid sisse lipsata, aga sel, kes palju teeb, sel ka juhtub.

Läti koondisest ma liiga palju ei tea, aga arvan, et vähemalt paberil on nemad soosikud. Meil peab olema hea päev ja rohkelt õnnestumisi, siis on kõik võimalik. Ühe nende liidri, Aivis Jurdžsiga mängisin kunagi kaks aastat koos ThSV Eisenachis, nüüd pallib ta Bundesligas Leipzigi eest.

Lõunanaabrite staar on muidugi minuga samal positsioonil tegutsev Dainis Krištopans, kes hiljuti võitis SEHA-liiga ja valiti seal finaalturniiri parimaks mängijaks. Krištopansi füüsis koos üle 210-sentimeetrise kasvuga teeb temast väga ohtliku viskaja. Ta on ka enda kallal palju tööd teinud, koordinatsiooni arendanud ja iga aastaga paremaks läinud. Teda saab olema väga raske peatada."