Eestlased pommitasid hooaja väravarekordid

"Hammarby on segu noortest ja kõrgliigakogemustega vanematest meestest. Aga tiim on ühtne, enne trenni tulevad kõik varakult spordihoone kohvikusse lobisema. Viisakus on klubis au sees – saali jõudes tuleb iga mängijat ja treenerit kättpidi tervitada. Päris proff ma pole, asusin hiljuti ametisse Eesti omanikega kohalikku ettevõttesse, kus minu töö on projektide kulu- ja eelarvetega tegelemine," rääkis 23-aastane Varul.

Patrail jätkas võidukalt, Roosna ja Toom vigastusest paranemas

Teisel koondislasest joonemängijal Rootsis ehk Armi Pärdil oli meeskondlikult suurepärane nädal, sest seni võiduta püsinud HIF Karlskrona sai tabelisse neli punkti. RP IF Linköping alistati 25:20 (11:11) ja Skånela IF 28:24 (13:10). Esimeses mängus jõudis Pärt visata ühe värava enne kui 22. minutil otse punase kaardi sai ning nädala teise kohtumise vahele jättis.

Dener Jaanimaa ja Zaporožje HC Motor jäid pühapäeval Euroopa Meistrite liigas 27:30 (13:15) alla eestlase endisele koduklubile THW Kiel. Jaanimaa viskas Ukraina klubi parimana viis väravat. Teisipäeval sai rahvuskoondisest naasnud paremsisemine puhkust, kui Motor alistas SEHA-liigas Prešovi HT Tatrani 29:23 (13:10).

Saksamaa Bundesligas naasis TSV Hannover-Burgdorf koondisepausilt võidukalt, saades raske 30:29 (15:15) võidu tabeli viimase HSG Nordhorn-Lingeni üle. Mait Patrail viskas võitjate kasuks kaks väravat ja andis kaks resultatiivset söötu. Hannoveril on 19 punkti, aga kolme silma kaugusel olevatest jälitajatest on THW Kielil kaks kohtumist varuks.

Saksa 2. Bundesligas tegi vigastusest paranev Karl Toom kaasa TV Emsdetteni mängueelse soojenduse, kuid platsile veel ei jooksnud. Tiim sai kolmanda võidu järjest, 30:27 (13:13) SG BBM Bietigheimi üle. Järjekordse kaotuse sai HSG Krefeld, alistudes HC Elbflorenzile 22:29 (13:14). Traumajärgselt 15 minutit koormust saanud Karl Roosna väravaid ei visanud.