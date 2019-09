Eesti valitsev karikavõitja palkas Eesti koondislase

“Kaspar on üks professionaalsemaid mängijaid Eesti käsipallis. Ta vääriks mängimist välismaal, kuid vasakäärtel ehk paremakäelistel ääremängijatel on välismaale pääsemine kõige raskem," sõnas HC Tallinna värske peatreener Risto Lepp. "Samas on mul temasuguse kogenud ja suure töötahtega mängija liitumise üle vaid hea meel. Meie noortele on ta oma kogemuse ja eeskujuga suureks toeks. Kuna põhimängujuht Uku-Tanel Laast liitub meiega alles jaanuaris, siis kindlasti saab Leesi näha ka mängujuhi rollis. Õnneks saab Kaspar meie eest debüüdi teha juba homme, kuna hetkel on koosseis katastroofiliselt õhuke. Seoses vigastustega jäävad homme eemale Markus Viitkar, Enrico Anton, Markus Oliver Mädo, kaitseväes olevad Sander Sven Annula ja Kert Liinat ei saa samuti välja ning haigusega on kimpus Martti Viitkar. Lisaks pole hetkel veel selge, kas ja kuidas saab meid sel hooajal aidata islandlasest tagamängija Dadi Lexdal, kes meie koosseisus kaks kontrollturniiri suvel kaasa tegi,” lausus Lepp, kes on koos Leesiga ise mänginud nii Kehras kui Eesti koondises.

“Tegemist on ambitsioonika klubiga, kes tegi mulle pakkumise. Nad mängivad lisaks Eesti liigadele ka Balti ja eurosarja, millest ma pole ammu osa võtta saanud. Olen juba kaheksa aastat mänginud Kehras ja nüüd soovin astuda vastu uuele väljakutsele värskes atmosfääris. Loomulikult tahaks edasi areneda. Individuaalsed eesmärgid tahaks viia edasi kasulikuks võistkonnale, et saavutada võimalikult palju nii Eestis, Balti liigas, kui ka eurosarjas,” lausus Lees, kes tänas Kehra klubi ilusate aastate ja emotsioonide eest.