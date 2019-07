Eesti noored käsipallurid alustasid EM-i kahe kaotusega

Kahekohalise numbriga kirjutatud vahe püsis pikalt, kuid viimastel minutitel võitles Eesti tublisti, sai vahe korraks seitsmele ning kaotas lõpuks 18:27. Pertelson tabas kuus, Kreegimaa neli, Seermann kolm ja Lõpp kaks korda ning Makovei, Ilja Kosmirak ja Artur Morgenson lisasid ühe värava.

Täiseduga jätkavad C-alagrupis Fääri saared ja Iisrael, Hispaanial ja Norral on kaks silma, Eesti ja Gruusia on avapäeva järel punktita. Esikaheksasse ehk medalimängudele pääsevad alagrupi kaks paremat. Eesti kohtub teisipäeval Fääri saarte ning kolmapäeval Hispaania ja Gruusiaga.

"Iisraeliga jäi meie esitus pehmeks ja uimaseks. Paremal päeval võidetava vastase vastu tegime liiga palju praaki ning hoolimata heast võitlusvaimust ei saanudki oma mängu korralikult jooksma. Jõudsime kahe kohtumise vahel videoanalüüsi teha ja mitmed asjad paranesid õhtuks," selgitas peatreener Martin Noodla.

"Norralastele jäime selgelt alla füüsilise võimsuse poolest – siit saab ainult õppida, et kodus on vaja jõusaal üles leida! Muidugi on siin mängutempo ja agressiivsus hoopis kõrgem kui Eesti meistriliigas ning et osade jaoks on tegu esimeste koondisemängudega, siis võtab harjumine aega. Teeme tööd ja lähme edasi," lisas Eesti koondise juhendaja.