Eesti meeskonna peatreener: koondis on ühtsem kui kunagi varem

Hollandlasi juhendab 46-aastane islandlane Erlingur Richardsson, kelle käsutuses on neljapäeval 16 pallurit. Neist pooled teenivad leiba Saksamaa kahes tugevamas sarjas. Näiteks Bobby Schagen ja Jeffrey Boomhouwer viskasid – vastavalt TVB 1898 Stuttgarti ja Bergischer HC kasuks – lõppenud hooajal Bundesligas 118 ja 117 väravat.

"Sügisega võrreldes on Hollandil juures mängujuht Luc Stein. Ta on väga kiire mõtlemise ja liikumisega, tõeline mootor nende tagaliinis ning me peame selleks valmis olema. Aga näiteks Sloveenia kiire mängustiiliga saime pikalt päris viisakalt hakkama. Holland on hästi kokku mänginud tiim, kes väga tahab lõplikku läbimurret teha," teadis Sivertsson.

"Eesti koondis läheb igat mängu võitma! Jah, meil pole punkte, aga oleme igas kohtumises mänginud päris häid perioode ja iga mänguga sammukese edasi teinud. Nüüd tuleb nn. halvad perioodid võimalikult lühikeseks kärpida ning nendest väljatulekut kiirendada. Olen kindel, et see õnnestub ja loodetavasti siis tuleb ka tulemus," kinnitas Eesti peatreener.

Eesti ja Hollandi vaheline EM-valikmäng algab Kalevi spordihallis neljapäeva õhtul kell 19:30. Piletid kohtumisele on saadaval Piletilevis. Mängu vilistavad kohtunikud Iisraelist, Matan Lindenbaum ja Dor Laron ning Euroopa Käsipalliliidu (EHF) delegaadina toimib valgevenelane Sergei Kot.

Eesti koondis EM-valikmängudeks Hollandi ja Sloveenia vastu: Rasmus Ots (Bergischer HC), Hendrik Varul, Henri Sillaste, Henri Hiiend, Alfred Timmo (kõik Põlva Serviti), Markus Viitkar, Armis Priskus (mõl. HC Tallinn), Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Armi Pärt (Schwerini Mecklenburger Stiere), Jürgen Rooba (HIF Karlskrona), Karl Roosna (HSG Krefeld), Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Andris Celminš (RK Maribor Branik), Karl Toom (TV Emsdetten), Kristo Voika (TSG Söflingen), Sten Maasalu (Siuntio IF). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman.