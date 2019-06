Eesti lõpetab EM-valikturniiri võõrsil Sloveenia vastu

Kaks aastat tagasi MM-il pronksmedali võitnud Sloveeniale jäid eestlased oktoobris küll numbriliselt selgelt alla, kuid eriti avapoolajal mängiti kohati kui võrdne võrdsega. Sloveenid alustasid valiksarja nelja võiduga ning aprillis oli neil koht finaalturniiril käes, ent kolmapäeval kaotati võõrsil üllatuslikult Lätile 24:25 (10:14).

"Muidugi olnuks meile parem, kui Sloveenia võitnuks Lätit. Siis olnuks alagrupivõit juba nende ja meil väike lootus, et nad ei võta meid liiga tõsiselt. Aga nüüd tulevad sloveenid kindlasti sajaprotsendiliselt peale, lisaks mängivad nad kodus. Tegemist on maailma paremikku kuuluva tiimiga ja kerge ei saa meil olema," tunnistas Eesti peatreener Thomas Sivertsson.

"Sloveenia on Hollandist füüsiliselt tugevam tiim ja mängib kaitses veel kõvemini. Muidu on kaks meeskonda küllalt sarnased. Ka Sloveenia kasutab nii 6-0 kui 5-1 kaitset, aga usutavasti oleme selles alagrupis juba harjunud, et vastased vahetavad formatsiooni," analüüsis Sivertsson pühapäevast vastast.

Sloveenia koosseis Eesti-mänguks on muljetavaldav. Tosin mängijat 16-st tegid lõppenud klubihooajal kaasa Euroopa Meistrite liigas, neist Blaž Blagotinšek ja Borut Mačkovšek said Veszpremi Telekomiga hõbeda ja Jure Dolenec FC Barcelonaga pronksi. Lisaks kuulub koondisse tänavune EHF Cupi võitja THW Kieli koosseisus, Miha Zarabec.