Eesti koondislane: viieväravaline võit Luksemburgi üle oli kõigest esimene poolaeg

Eesti meeskonna ühe kogenuima, 31-aastase Henri Sillaste jaoks on tegu igas mõttes kodumänguga. Mesikäpa hallis on Põlva Spordikooli kasvandik mänginud spordisaali valmimisest peale, sest kõik need 17 aastat kannab Sillaste lojaalselt kohaliku Serviti värve. Lisaks tegutseb ta samas saalis noortetreenerina.

"Mesikäpa halli võib tõesti peaaegu teiseks koduks nimetada. Lisaks käsipallitegevusele, pidasin seal varem kehalise kasvatuse õpetajana ka koolitunde. Põlvas pole koondis juba kolm aastat esinenud, nii et kindlasti on eriline tunne ja teistsugune atmosfäär," ootab Sillaste kodusaali rohkelt publikut.

"Käsipallis on nii varumeestepink kui tribüünid väga lähedal ning mängijad kahtlemata tunnetavad kaasaelamist. Tegutsed palju keskendunumalt kui kuuled, kuidas rahvas ja tiimikaaslased toetavad. Tõmbab endalgi emotsiooni üles, vibutad õnnestumiste puhul rusikat või teed muid trikke," naudib kümnekordne Eesti meister täissaale.

Eesti koondisel oli neljapäeval Luksemburgiski toetajaid kohalike eestlaste hulgast. "Väga mõnusalt elas kaasa see küllalt rohkearvuline grupp eestlasi," kiitis Sillaste. Eesti sai Luksemburgist tasavägises mängus jagu 38:33, aga viieväravalist võitu ei saa kogenud koondislase sõnul kindlasti veel edasipääsuks pidada.

"See vahe tuleb peast pühkida, tegu on ikkagi esimese poolajaga selles paaris. Alistasime Luksemburgi võõrsil kuuega ka viis aastat tagasi, aga kaotasime siis Viljandis kolmega. Vastane teeb kindlasti kodutööd ning püüab näiteks Karli ja Jürgenit pidurdada," vihjas Sillaste neljapäeval vastavalt kümme ja üheksa väravat visanud Toomi ja Rooba suunas.