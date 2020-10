Eesti koondislane liitus Soome kõrgliigaklubiga

HIFK-i ridadega liitus juba suvel rahvuskoondise mängujuht Kristo Voika, nüüd on meeskonnas kaks mulki. Maasalu esindas eelmised kolm hooaega samas sarjas Siuntio IF-i, kelle särgis paremsisemine viskas kolme aastaga 340 väravat, võitis 2018. aastal pronksmedali ja valiti kahel hooajal liiga sümboolsesse koosseisu.

Jaanimaalt nädalaga kümme väravat ja seitse resultatiivset söötu

"Algupäraselt oli üldse plaanis vaheaasta võtta ja keskenduda värske lapsevanema elule. Esimesed pakkumised maandusid aga laual kohe pärast Siuntiost lahkumist. Esialgu keeldusin kõigist, kuid HIFK tuli paari kuu möödudes teema juurde tagasi," lahkas Maasalu klubivahetuse tagamaid.

"Olin käsipallist piisavalt hinge tõmmanud ja uued väljakutsed kõnetasid rohkem kui suvel. Ehk siis tuli HIFK-i uus pakkumine õigel ajal ning leping on hetkel ka piisavalt paindlik ja mulle sobiv. Loodetavasti annab hea võimaluse jälle käsipallist rõõmu tunda, aga enne tuleb end uuesti vormi ajada," lisas 26-aastane Viljandi HC kasvandik.

Platsil käisid eestlased Soomes karikavõistluste veerandfinaalides. Ott Varik tabas kolm korda, kuid Siuntio IF vandus 24:33 (13:16) alla Riihimäe Cocksile. Kristo Voika viskas samuti kolm väravat ja Helsingi IFK oli 35:21 (17:8) üle esiliigatiimist HK Pötsi, kelle ridades tegid kaasa ka Valdar Noodla ja Mikk Vainikk.

Eelmise nädala produktiivseim eestlane oli ülekaalukalt Dener Jaanimaa. Neljal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitud paremsisemine viskas kahes Venemaa meistriliiga kohtumises kokku kümme väravat ja andis seitse resultatiivset söötu. Moskva CSKA tegi võõrsil 29:29 (16:17) viigi Stavropoli Viktoriga ja alistas kodus Snežinski Sunguli 40:25 (20:12).

CSKA hoiab 11 punktiga liigatabelis kolmandat kohta, mängu enam pidanud Tšehhovskije Medvedil ja Peterburi Lesgaft-Neval on vastavalt 17 ja 16 silma. Jaanimaa kerkis ka "värav+sööt" tabelis, kus on hetkel 49 resultatiivsuspunktiga jagamas seitsmendat kohta, klubikaaslastest on vaid Mihhail Vinogradovil kolm silma enam.

Roosna ja Varuli koduklubid jätkavad täiseduga