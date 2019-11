Eesti koondise väravavahtide treener on MM-il suures mängus

"Oleme nüüd naiskonnaga nädalapäevad Fukuokas laagris olnud ja kõik sujub suurepäraselt. Mängijad harjuvad ajavahega ja treeningud kulgenud hästi. Tegime ka ühistrenne Norra naiskonnaga ning mängisime sõprusmängu, mille teisipäeval kaotasime 25:32.

Kahjuks jääb meie kapten Sabina Jacobsen põlvevigastusega eemale, kuid samas tuli koondisse tagasi suvel emaks saanud supertäht Isabelle Gullden. 30-aastane mängujuht kogub vormi ja on kindlasti tähtis lüli meie tiimis. Üldiselt on meil päris noor võistkond, aga samas juba kogenud, sest noorimadki on mitu aastat juba rahvusnaiskonda kuulunud.

Mingeid eesmärke pole Rootsi koondisele otseselt seatud, aga loomulikult soovime jõuda võimalikult kaugele. Esiteks sooviks alagrupist teise ringi pääseda võimalikult suure punktisummaga, sest on suur vahe kas võtta kaasa neli või null silma. Viimastel suurturniiridel on iga punkt olnud ülioluline.

Näiteks mullu EM-il mängisime avamängus Prantsusmaaga viiki, kuigi omasime viimasel rünnakul palli. Võitnuks me selle kohtumise, olnuks meie hiljem poolfinaalis, aga hoopis Prantsusmaa sai edasi ja tuli Euroopa meistriks. Usutavasti on tänavugi vähemalt kümme naiskonda, kes võivad finaali jõuda või tiitli võita – naiste käsipallis on nii võrdne seis hetkel.

Prantsusmaad ja Venemaad mainitakse ehk peamiste tiitlijahtijate hulgas ning Norra on alati soosik, ehkki neil puuduvad kuus-seitse põhimängijat. Sada protsenti ei saa ju kunagi öelda, aga ilmselt tuleb maailmameister Euroopast. Teistest võistkondadest on 2013. aastal kulla võitnud Brasiilia endiselt tugev ning Jaapan ja Lõuna-Korea lähenevad maailma tipule."