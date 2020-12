Eesti koondise peatreener: ennustaks EMi finaalikohta Norrale ja Hispaaniale

"Loodame, et EM-finaalturniir saab korralikult peetud ja on julge otsus seda praegustes oludes läbi viia. Algselt pidid Taani ja Norra koos korraldama, aga viimane loobus. Lihtne oleks öelda, et võinuks ju juunikuusse lükata ja siis olnuks see omamoodi ettevalmistus olümpiaks, aga mängus on palju erinevaid aspekte.

Alati enne EM-i või MM-i võiks teatada, et Norra on suursoosik, aga norralannad on tõesti tugevad praegu. Vaatasin just nende sõprusmänge Taaniga ja seal on nii kogenuid kui ka uusi pallureid, kellest maailm peagi räägib. Lisaks on naiskonnas tagasi Nora Mørk – superstaar, kes aastaid põlvevigastustega eemal olnud.

Mørk pole võib-olla hetkel samas vormis, mis mõned aastad tagasi. Aga esiteks, arvatavasti tema roll turniiri käigus suureneb ja teiseks, ainuüksi Mørki kohalolek on inspiratsiooniks noortele. See tõestab, kuidas endasse uskudes, tööd tehes ja treenides saab üle kõigist raskustest.

Väga kahju, et Venemaal jääb eemale maailma parim käsipallur Anna Vjahhireva. Neil on teisigi puudujaid ja soosikute hulka on neid raske lugeda. Pigem paigutaks Norra kõrvale Prantsusmaa ja Hispaania. Viimase peatreener on Carlos Viver – mu endine klubikaaslane BM Granollersi päevilt – ja nii loodan või kui peaksin ennustama, et finaalis kohtuvad Norra ja Hispaania.

Rootsi naiskond on suhteliselt noor ja esmakordselt uue peatreeneri Tomas Axneri käe all. Seega pole kokkumäng tingimata nende tugevus, ehkki mängujuhina tõmbab niite kogenud Isabelle Gullden. Heade väravavahtide ja tugeva kaitse abiga võiks esikaheksa olla rootslannade realistlik eesmärk," sõnas Sivertsson.

EM-finaalturniiri esimeses faasis kohtuvad naiskonnad neljastes alagruppides, kust iga neliku kolm paremat edenevad omavaheliste mängude tulemusi kaasa haarates vaheturniirile. EM-alagruppide koosseisud:

A-alagrupp: Prantsusmaa, Taani, Montenegro, Sloveenia.

B-alagrupp: Venemaa, Rootsi, Hispaania, Tšehhimaa.

C-alagrupp: Holland, Ungari, Serbia, Horvaatia.

D-alagrupp: Rumeenia, Norra, Saksamaa, Poola.

Tiitlit kaitseb kaks aastat tagasi kodusel EM-il finaalis Venemaa alistanud Prantsusmaa. Mullu tuli maailmameistriks Holland, olles kullamängus üle Hispaaniast ning valitsev olümpiavõitja on Venemaa. Nii pole antud hetkel ükski kolmest peamisest trofeest tavapäraste valitsejate skandinaavlaste käes. 2020. aasta Euroopa meister selgub 20. detsembril Herningis.