Eesti koondise endine peatreener töötab EM-il venelaste heaks

"Omal ajal mängisin Rootsis ning ju siis on neil mingi kontakt alles jäänud ja enne turniiri võeti minuga ühendust," kommenteeris Suvi oma pääsemist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kulisside taha. "Minu ülesanne on siin aidata Venemaa koondist kõigega, alates tõlkimisest ja majutusest, kuni õigete veepudelite ja näpumäärde purkide hankimiseni."

A-alagrupis on Horvaatia alustanud võimsalt alistades kindlalt nii Montenegro, kui Valgevene, kes mõlemad on teeninud ühe võidu. Kusjuures montenegrolastele oli see esimene võit riigi ajaloos. Serbia jätkab punktita. B-alagrupis võttis Austria kodupubliku ees oma superstaari Nikola Bilyki 12 värava toel võidu Tšehhi üle ning Põhja-Makedoonia alistas põnevas matšis viimase sekundi viskest Ukraina.

"Sellel turniiril jälgin just eriti suure huviga mängijaid, kellega oleme Eesti käsipalluritega pidevalt kokkupuutunud. Näiteks Valgevene, Ukraina ja Läti koosseisus on ju palju Balti liigas osalevaid sportlasi," kommenteeris endine koondise treener võistluste käiku. "Kui valgevenelased Serbia alistasid tekkis hea tunne, et ei ole see tase nii hull ju midagi. Alles me ju ise ka mängisime samade palluritega Mesikäpa hallis võrdselt."