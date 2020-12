Eesti koondis kohtub aasta algul EM-valiksarjas Bosnia ja Hertsegoviinaga

"Üritasime kinni hoida algupärasest plaanist mängida märtsis-aprillis, aga EHF on sügisel edasilükatud valikmängude ja peagi algava MM-i tõttu kalendri koostamisel suurtes raskustes ning palus tungivalt, et mängiksime jaanuaris," kommenteeris Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson.

Eesti rahvusmeeskonna algne mõte oli jaanuari algul korraldada treeninglaager Põlvas ja osaleda turniiril Lätis koos korraldajate, Leedu ja Soomega. Peatreener Thomas Sivertsson kavatses laagrisse kaasata ka rohkem nooremat põlvkonda, aga ei näe probleemi, et plaanid muutusid.

"Midagi pole teha, peame kõik pidevalt kohanema muutuvate oludega. Jõuame valmistuda ja loodetavasti piisavalt hästi. Bosnialased mängisid Saksamaa vastu väga õhukese koosseisuga, aga neil on sama peatreener ja meil on piisavalt materjali jaanuarikuiselt EM-finaalturniirilt," sõnas Sivertsson.

EM-valikturniiri 2. alagrupis saadi novembris peetud kolm kohtumist, kus Eesti kaotas võõrsil Austriale 28:31 ja kodus Saksamaale 23:35 ning sakslased alistasid kodusaalis Bosnia ja Hertsegoviina 25:21. Bosnialaste kodumäng Austriaga jäi koroonaviiruse tõttu ära ja peetakse märtsis. Jaanuaris toimuvad ka mõlemad Saksamaa ja Austria vastasseisud.

"Kui Bosnia saab kokku parimad mehed, on tegu väga tugeva koondisega. Aga tõestasime juba novembris, et saame ka selliste vastu hakkama. Nüüd tuleb mängudest Austria ja Saksamaa vastu õppust võtta ning veel paremaks saada. Eriti peame tööd tegema kaitse ning seitse kuue vastu rünnaku kallal," analüüsis Eesti koondise peatreener.

"Koosseis pole veel paigas, aga on selge, et me ei saa koondisse kõiki, keda soovime. Mõned mängijad on vigastatud, välismaal pallivatel meestel ka väga tugev surve koduklubi poolt ja erinevad karantiiniohud. Suhtleme kõigiga ja üritame koondada parima võimaliku koosluse ning siis omakorda teha platsil kõik, mis meie võimuses," lahkas Sivertsson.

Põlvas, Mesikäpa hallis on Bosnia ja Hertsegoviina ennegi käinud. 2011. aasta märtsis alistas Eesti külalised EM-valikmängus 35:30, kusjuures kümme väravat viskas endises kodusaalis Mait Patrail ja seitse lisas Dener Jaanimaa. Tänastest koondislastest olid üheksa aastat tagasi rivis veel Martin Johannson, Eston Varusk ja Marius Aleksejev.