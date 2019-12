Eesti klubisid ootab Balti liigas täisprogramm

Kolmapäeval Servitile kaotanud Viljandi HC on ainus Eesti klubidest, kes sel nädalavahetusel kodus mängib. "Meil ongi jõulude eel nüüd kolm kodumängu, mis on tore. Serviti vastu saime 35 minutit kenasti hakkama, mängijad täitsid ettekirjutatut ja viskedki tabasid. Siis pääses põlvalaste pikem pink maksvusele," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.

"Põlvas käisime vaid kümne palluriga, Balti liigas saame õnneks oma pingi pikemaks. Esiteks peaks nii Simon Drõgin kui Kristo Järve rivis olema ning erinevalt meistriliigast saame siin ka noori kasutada," vaatas Koks koduste rivaalidega kohtumiste suunas lootusrikkalt.

Kehra ja Tallinn külastavad Viljandit ja Riiat

Kui HC Kehra/Horizon Pulp&Paper pühapäeva õhtul Riiast tagasiteed alustab, on meeskond 33 päevaga pidanud tosin kohtumist ning viimastes mängudes on see kahtlemata kajastunud. Laupäeval karikavõistluste poolfinaalis ja kolmapäeval meistriliigas jäädi alla HC Tallinnale.

"Peaks täisprofessionaalne tiim olema, et sellise koormusega hakkama saada. Aga midagi pole teha, tuleb mängida ja ilmselt noorematele palluritele vajalikku rahvusvahelist kogemust anda. Õnneks alustasime Balti liigat hästi ja, et ees on veel kolm kodumängu, siis pole midagi katki," lausus B-alagruppi juhtiva Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Sügisel avavoorus kodus Celtnieksiga mängides said Kehra 32:28 võidu, Tallinn aga jäi lätlastele valusalt 29:30 alla. Nädalavahetusel jäeti pealinlased küll ilma mullu võidetud Eesti karikast, ent kolmapäeval alistati Kehra 32:24 ning tõusti meistriliigas teisele kohale.

"Kehra-mäng oli ikka raske, kumbki meeskond ei saanud pärast karika nädalavahetust end õieti käima. Meie õnneks teisel poolajal saime, aga nüüd on ees juba uued ja vägagi tähtsad mängud. Balti liigas on vaja tabeliseisu parandada ja punktide järgi me nii Riiga kui Viljandisse ka läheme," kinnitas Tallinna peatreener Risto Lepp.