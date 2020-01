Eesti klubis mängiv lätlane EM-finaalturniirist: pidin tiimikaaslaste riideid pessu viima ja palle tassima

A-alagrupis suuri üllatusi ei sündinud ning Horvaatia ja Valgevene edenesid kindlalt vahegruppi. Turniiril sai oma esimese võidu riigi ajaloos Montenegro võistkond, kes alistas viimaseks jäänud Serbia 22:21. B-alagrupis võttis kodupubliku ees mängiv Austria oma noore staari Nikola Bilyki 28 värava abil kolm võitu. Teiseks tuli Tšehhi Põhja-Makedoonia ja Ukraina ees.

"Pikk valmistumine Euroopa meistrivõistlusteks oli tõesti nauditav protsess. Võistkonna sisekliima paranes ning mäng-mängult olime pidevalt paremas vormis," ütles Läti koondislane Uvis Strazdinš. "Lõpuks finaalturniirile jõudes oli see tõeliselt huvitav kogemus. Me nägime oma silmaga maailma parimaid mängijaid ning tuleb tunnistada, et need staarid tunduvad teleripildi kaudu suuremad, tugevamad ja paremad kui päriselus nende vastu astudes."