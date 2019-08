Eesti käsipallurid võõrsil: Patrail startis Bundesligas võidukalt, Roosna ja Toom aste allpool kaotustega

Nädal tagasi edukalt platsile naasnud ja Hannoveri klubi Saksamaa karikasarjas 16 parema hulka aidanud Mait Patrail viskas pühapäeval Bundesliga avavoorus ühe värava, kui Hannover-Burgdorf oli 36:30 (19:15) parem TSV GWD Mindenist. Alistatu lõpetas mulluse hooaja eestlase koduklubist ühe punkti ja ühe koha võrra tagapool.

Laupäeval startis uus hooaeg 2. Bundesligas, kus osalevad kaks Viljandi HC kasvandikku. Karl Toom alustas kolmandat aastat mullu samas liigas 14. koha saanud TV Emsdetteni ridades. Karl Roosna aitas HSG Krefeldi kolmandast liigast astme võrra kõrgemale ning naasis nii 2. Bundesligasse, kus ta varem kaks hooaega Esseni TUSEM-i särgis pallis.

Avavoorus olid mõlemal eestlasel vastas meeskonnad, kes asjatundjate hinnangul tõsised kandidaadid Bundesligasse tõusmiseks. Mullu kolmandana lõpetanud ja vaid kahe punktiga nii-öelda joone alla jäänud HSC 2000 Coburg oli kodus TV Emsdettenist üle 26:22 (10:11). Toom tabas kaotajate poolel kahest pealeviskest ühe.

Roosna ja Krefeld debüteerisid kodusaalis mulluse 2. Bundesliga viienda tiimi VfL Lübeck-Schwartau vastu ja kaotasid 16:24 (9:11). "45 minutit oli täiesti korralikku mängu meie poolt, siis karistasid vastased meie rumalad vead ja otsused kiirrünnakutega ära ning tegid vahe sisse," tunnistas kolm pealeviset sooritanud, ent väravata jäänud Roosna.

"Schwartaud peetakse üheks võimalikuks kandidaadiks, kes võiks tõusta Bundesligasse, aga tõestasime nii endale kui ka fännidele, et suudame ka sellise neeskonna vastu mängida. Meie eesmärgiks on liigasse püsimajäämine. Keegi ei kujuta vaimusilmas ette, et nüüd lähme ja vallutame teise liiga samamoodi nagu eelmisel aastal kolmanda," lisas Roosna.