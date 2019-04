Eesti käsipallurid viskasid Soomes nädalaga 41 väravat

Kolme võiduni toimuva veerandfinaaliseeria mõlemas paaris on kahe kohtumise järel mängudeseis 1:1. Helsingi IFK kaotas põhihooaja kolmandana lõpetanud Karjaa BK-46 vastu avamängu võõrsil ülinapilt 22:23 (9:14), Ardo Puna viskas kaheksa väravat ja Sten Toomla ühe. Kodus saadi 30:28 (17:12) võit, Punalt seitse ja Toomlalt neli tabamust.

Sten Toomla: Soome liigas on medalitele väga kõva konkurents

"Kui esimeses kohtumises jäime meie 8 väravaga taha ja lõpuks olime lähedal kinnipüüdmisele, siis teine mäng oli vastupidine. Tegime hea alguse ning teisel poolajal lasime vastased lähedale. Õnneks jäi võit koju ning siit saime palju enesekindlust," sõnas pärast randmevigastust alles jaanuaris platsile naasnud HIFK-i paremsisemine Toomla.

"Vigastuspaus venis oodatust pikemaks ja et eelmine hooaeg jäi täielikult vahele, siis olen pallitunnetuse päris hästi tagasi saanud. HIFK-il on olnud palju pisivigastusi ning tundus, et saab olema raske. Esimesed kaks veerandfinaali on aga näidanud, et kõik on võimalik," lisas tänavu 15 mänguga juba 53 väravat visanud mees, kes kuuenda pallurina jõudis SM-liigas (aastad 2010-19) tuhande väravani.

"HIFK-i viimane medal on minu sünniaastast ehk 1989, aastaid pole medalimängudelegi jõutud, ent tänavu on medal eesmärk! Muidugi, kaks esimest ehk Riihimäe Cocks ja Helsingi Dicken on teistest pisut üle. Esimene tegi hea hooaja Meistrite liigas, aga ei tasu unustada, et Dickengi jõudis Challenge Cupil veerandfinaali," meenutas aprillis 30-aastaseks saanud Toomla.