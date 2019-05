Eesti käsipallurid Varik ja Maasalu võitsid Soomes pronksmedalid

Kahe mängu kokkuvõttes jäi Siuntio IF-i ja Helsingi IFK vastasseis 60:60 viiki ning siuntiolaste Ott Variku ja Sten Maasalu kaela riputati pronksmedalid tänu ühele (!) enam visatud võõrsilväravale.

Neljapäeval alistas Siuntio IF võõrsil võrdses lahingus Helsingi IFK 32:29 (15:14). 18. minutil läks SIF Maasalu tabamuse järel juhtima ning edu käest ei antud. Varik viskas seitse ja Maasalu neli väravat võitjate kasuks, kaotajate poolel jäi Ardo Puna arvele kaheksa ja Sten Toomlale kaks tabamust.

Ott Varik: konkurents on Soomes tihe ja uuel hooajal veelgi enam

Laupäeval kulges mäng samuti võrdselt pea avapoolaja lõpuni, siis viskas Toomla viie minutiga neli väravat ja HIFK sai 19:15 edu. Teisel pooltunnil kasvatasid pealinlased edu korraks seitsmele, ent viimasel sekundil realiseeris Christoffer Thor karistusviske seisuks 28:31 ja kindlustas pronksi Siuntiole. Toomla viskas seitse, Puna kuus, Varik viis ja Maasalu kolm väravat.

"Minu jaoks oli tegu esimese play-off'iga Soomes ja konkurents on siin meeletult tihe. Meie veerandfinaalseeria Grankulla IFK vastu läks viiemänguliseks ja see andis poolfinaalis tunda. Aga olen väga rahul, et raske töö ja kõva võitlusega pronksi võitsime," rõõmustas mullu Siuntio ridades alles seitsmenda kohaga leppima pidanud Ott Varik.

"Kanname koos Steniga meeskonnas suurt rolli ja jäime hooajaga tervikuna kindlasti rahule. Sten tegi pronksiseerias HIFK-i vastu haige jalaga mängides väga head esitused. Vaheturniiril võitsime kõik mängud, mis andis play-off'iks hea emotsiooni. Uuel hooajal jätkame mõlemad Siuntios ja konkurents tiheneb veelgi, sest Soomes toimub praegu põnevaid üleminekuid," kinnitas 28-aastane paremäär.