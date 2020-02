Eesti käsipallurid välismaal: Grištšuk edenes Tšehhimaa karikafinaali Voika vastu

"Talvepaus läks kuidagi kiiresti, nagu ilmselt kõigil palluritel. Siis käisime Slovakkias turniiril, kus võitsime kõik kolm mängu ja mind pärjati parima snaipri auhinnaga. Kahjuks kaotasime Karvina vastu põlvevigastusega oma põhimängujuhi ja üks vasaksisemine on hüppeliigese traumaga audis, nii et hetkel on koosseisuga probleeme," selgitas Grištšuk.

Voika ja Sokol võõrustasid laupäeval liigamängus Plzeni Talent M.A.T.-i ning pidid tunnistama tiitlikaitsja ning liidri 30:24 (14:10) paremust. Eesti koondise mängujuht viskas kolm väravat. Plzeni klubi on 26 punktiga liider, järgnevad Dukla ja Karvina 23 silmaga. Sokol hoiab 19 punktiga kuuendat kohta.

Patrail ja Hannover-Burgdorf liidri vastu ei saanud

Saksamaal mängiti talvepausijärgne esimene voor. Mait Patrail viskas ühe värava ja andis kaks resultatiivset söötu, kuid TSV Hannover-Burgdorf kaotas kodusaalis kümne tuhande pealtvaataja silme all liider THW Kielile 25:32 (13:18). Hannover langes 31 punktiga kolmandaks, eespool on Kiel 34 ja SG Flensburg-Handewitt 32 silmaga.

HSG Krefeld oli 2. Bundesligas lähedal kümnemängulise kaotusteseeria lõpetamisele, ent jäi siiski 26:27 (13:14) alla DJK Rimpar Wölfele, Karl Roosna viskas kolm väravat. Karl Toom oli täpne ühel korral, kui TV Emsdetten alistus 20:27 (8:14) Dener Jaanimaa endisele koduklubile TuS N-Lübbecke.

Soome kõrgliigas jäi Siuntio IF kodus selgelt, 23:37 (12:16) alla tabeliliider Helsingi Dickenile. Sten Maasalu viskas SIF-i kasuks neli väravat, Ott Varik ei mänginud. Helsingi IFK-s palliv Ardo Puna taastub vigastusest, tema koduklubi alistas Åbo IFK 39:33 (19:13) ja kaotas tiitlikaitsja Riihimäe Cocksile 23:27 (12:13).

Johannsoni ja Celminši koduklubidele algas aasta hästi

Sarnaselt ja edukalt alustasid aastat vastavalt Rumeenia ja Sloveenia meistriliigas mängivad Martin Johannson ja Andris Celminš. Mõlemad said nädalaga kaks liigavõitu, ehkki väravaid ei visanud. Olukorrale lisab sarnasust, et meie koondislaste tööandjad paiknevad liigatabelis samal ehk kolmandal astmel.

Bukaresti Steaua alistas kodus Calarasi AHC Dunarea 31:28 (19:18) ja võõrsil CSM Resita 30:24 (16:11) ning kerkis kolmandaks. Velenje RK Gorenje sai võimsa 35:22 (18:11) koduvõidu teisel kohal oleva Ribnica RD Riko üle ning oli pühapäeval võõrsil napilt 26:25 (11:10) parem ND Koper 2013-st.

Rootsi esiliigas said eestlaste klubid võidulisa. Armi Pärt oli täpne kahel korral, kui HIF Karlskrona sai 33:26 (20:10) jagu Roslageni Rimbo HK-st. Õlavigastusega eemal oleva Hendrik Varuli leivaisa Hammarby IF alistas aga võõrsil liiderklubi HK Aranäsi 29:28 (13:10).