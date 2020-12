Eesti käsipallurid on välismaal heas hoos

Patrail ja Rhein-Neckar Löwen on peaaegu kaks kuud punktikaotuseta läbinud. Eelmisel esmaspäeval võeti EHF Euroopa liigas kolmas järjestikune võit, olles võõrsil üle ungarlaste Tatabanya KC Grundfosist 32:26 (21:15). Täiseduga ollakse D-alagrupi liidrid, kuid Sloveenia klubi Trebnje RK Trimo on pidanud vaid kaks kohtumist ja võitnud mõlemad.

Jaanimaalt kahe mänguga 14 väravat

Saksamaa Bundesligaski tuli "lõvidele" võit võõrsilt, kui oldi 29:24 (16:13) üle Jürgen Rooba endisest koduklubist HSG Nordhorn-Lingenist. Euromängus nulli peale jäänud Patrail viskas ühe värava. 18 punkti kogunud Löwen jätkab paarisrakendis THW Kieliga, kellele annab liidrikoha õige pisut parem väravate vahe.

Päev varem sai täpselt sama tulemusega ja samuti võõrsilt võimsa võidu Dener Jaanimaa ja Moskva CSKA. Venemaa kõrgliigas põhjustati esimene kaotus Peterburi Lesgaft-Nevale. Eesti koondislane viskas mängu parimana kuus väravat ja lisas kaks resultatiivset söötu. CSKA-l on 21 punkti, piiterlastel 22, liider HC Tšehhovskije Medvedi on nelja punkti kaugusel.

Teisipäeval püstitas Jaanimaa hooaja tippmargi, olles täpne kaheksal korral, kui CSKA lisas EHF Euroopa liiga tabelisse teise võidu. Kodusaalis oldi 32:26 (21:15) paremad Istanbuli Besiktas Aygazist. C-alagruppi juhib täisedu, kuue punktiga 2017/18 Meistrite liiga tšempion Montpellier HB, CSKA on nelja silmaga kolmandal tabeliastmel.

Jaanimaa tõusis ka käimasoleva hooaja resultatiivseimaks eestlaseks, olles nüüd Venemaal ja eurosarjas kokku visanud CSKA heaks 74 väravat. Luksemburgis on liigamängud hetkel peatatud, Alina Molkova arvel on sealses naiste kõrgliigas seni 59 tabamust. Karl Toom on Rootsis kirja saanud 55 väravat.

Rootsi meistriliigas kohtus HK Varberg kahel korral enne seda samal pulgal paiknenud IF Hallby HK-ga, kuid kaotas mõlemad mängud. 25:27 (13:14) ja 27:31 (13:17) kaotustes viskas Toom kokku kolm väravat ja andis kolm resultatiivset söötu, Armi Pärt piirdus ühe tabamusega. Varberg langes liigatabeli põhja, 15. kohale.

Grištšuk ja Dukla on Põlva-reisi eel heas hoos