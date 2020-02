Eesti käsipallur sai eurosarjas esimese võidu

Tugevuselt teisel Euroopa klubiturniiril ehk EHF Cupil mängivad 16 paremat neljas alagrupis ning Andris Celminš ja Velenje RK Gorenje alistasid laupäeval võõrsil Leoni Abacar Ademari 26:23 (13:14). 2001. aasta Hispaania meister ja kahekordne eurosarja võitja on hetkel Hispaania liigas FC Barcelona järel teisel tabeliastmel.

Celminš: tunnen end tippsatside vastu väga mugavalt

Tugev Hispaania klubi oli nagu Gorenjegi kaks esimest kohtumist Euroopa tipptiimidele HBC Nantes'ile ja SC Magdeburgile kaotanud. Sloveenia meeskond jäi avapoolaja järel taha, aga tuli kaotusseisust välja ja sai kolmeväravalise võidu. Celminšile jagus ohtralt vastutust ning ta tabas kõik neli sooritatud pealeviset.

"Mäng oli raske. Ademar pakkus tegelikult algusest peale meile seda mängu, kuid eksisime meeletult üks-üks olukordades. Minu jaoks oli see üks magusamaid võite üldse, sest see on mu EHF Cupi debüüthooaeg. Jäime kogu meeskonnaga esitusega väga rahule," rõõmustas Eesti koondise paremsisemine.

Veelgi võimsamas hoos on Gorenje koduliigas. Kolmapäeval alistati Celminši ühe tabamuse toel RK Slovenj Gradec 28:22 (14:10). Hooaega nelja kaotusega kuuest esimesest kohtumisest alustanud Gorenje pole kaotanud 13 mängu järjest ning hoiab tabelis hetkel kolmandat kohta.

"Alguses saime loputada, arvates et oleme Velenje ja võidud tulevad ise. Meid toodi ruttu maa peale. Siis hakkasime mängu vaikselt käima saama ja sellega kasvas ka kambavaim. Praegu võin öelda, et paljud mängud võidame, sest mentaliteet on väga tugev. Hoiame ühte ja kõik annavad endast väljakul maksimumi," selgitas Celminš vormitõusu.