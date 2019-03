Eesti käsipallur jõudis Soomes sajanda liigaväravani

Soomes algasid meistriliiga vaheturniirid, kus Eesti pallurite klubid mängivad kohtadele 5.-8. ja peavad jõudma kahe parema sekka, et veerandfinaalipääse saada. B-vaheturniiri 12 punktiga juhtiv Helsingi IFK alistas Åbo IFK 36:33 (16:14). Sten Toomla viskas HIFK-i kasuks kaheksa ja Ardo Puna neli väravat. Puna pärjati samas kõrgliiga veebruarikuu parimaks palluriks.

Varik jõudis saja liigaväravani, aga mänguga rahul pole

HIFK-st kahe punkti kaugusel olev veel kahe eestlaste tööandja Siuntio IF alustas vaheturniiri 26:24 (13:11) võiduga Vantaa Atlase üle. Nii Ott Varik kui Sten Maasalu olid täpsed viiel korral. Varik jõudis samas saja liigaväravani, hoides 101 tabamusega snaiprite tabelis kuuendat kohta. Pingerida juhib Puna 156 väravaga, Maasalu on 98-ga 8. kohal.

"Kohtumine Vantaa Atlasega oli päris keeruline, aga õnneks saime kaks punkti kätte. Ei teagi, kas on parem, et esinelikusse ei jõudnud, ent kindlasti saame sel vaheturniiril tasavägisemaid mänge. Ja arvan, et play-offi silmas pidades on sel juhul nii-öelda alt üles parem minna," hindas Siuntio IF-i paremäär Ott Varik.

"Hooaeg tervikuna on seni küllaltki üles-alla meil liikunud. Palju tähtsaid punkte on kaduma läinud ja ehkki trenni teeme päris hea tuhinaga, siis vigastused ja haigused on meie koosseisu pidevalt laastanud. Otsest eesmärki pole meile seatud, aga ise tahaksime küll medalit. Raske, aga mitte võimatu ülesanne," arvas Viljandi käsipalli kasvandik.