Eesti käsipallinoored loositi EM-iks tugevasse alagruppi

"Lisaks Madisele osaleb noortekoondise ettevalmistamisel ka rahvusmeeskonna peatreener Thomas Sivertsson, sest meil on plaan täiskasvanutest allpool juurutada sarnast mängustilli. Nii on noortel tulevikus lihtsam meeste koondisse liikuda," lisas Noodla, kelle sõnul on suvine U17 EM omakorda ettevalmistuseks 2020. aastal toimuvale U18 EM-turniirile.