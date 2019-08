Eesti käsipallilegend lõpetas teist korda karjääri

Õlavigastuse tõttu lõppes Lepa profikarjäär 2013. aastal Luksemburgi klubis ning peale seda naasis ta kodumaale HC Tallinna käsipalliklubi noortetööd arendama. Eelmisel hooajal tegi mees tagasituleku HC Tallinna meestevõistkonna rivistuses ja viskas finaalides kolme mänguga 11 väravat, kirjutas portaal Käsipall24.ee.

"Eks see tagasitulek eelmise hooaja lõpus mängijana oli rohkem eksperiment, et kas on üldse võimalik peale nii pikka pausi sellisel tasemel hakkama saada, kuidas opereeritud viskeõlg vastu peab ning mis tasemele meie klubi mehed jõudnud on. Ihkasin tegelikult tulla HC Tallinnaga mängijana Eesti meistriks, kuid kahjuks see ei realiseerinud. Kuid peaasi, et sain jälle käsipalli nautida ja keha pidas kenasti vastu," rääkis Lepp.

36-aastane mängujuht Lepp mängis karjääri jooksul Eesti klubidest veel HC Tallase ning HC Kehra eest, välisklubidest jäid pikaajalise Eesti koondislase nimistusse SV Anhalt-Bernburg (Saksamaa 2. Bundesliga), Labaro Toledo, Bidasoa Irun (mõlemad Hispaania esiliiga) ning Dudelange (Luksemburg).

