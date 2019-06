Eesti käsipallileegion: Andris Celminš võttis klubiga Sloveenias maksimumi

Kümnevoorulise finaalturniiri alguses oli Branik medalikohast kuue punkti kaugusel, ent tugevamas kuuikus mängides saadi vaid kaks võitu ja kaks viiki, kirjutab handball.ee. Nii lõpetati hooaeg neljandal tabeliastmel, Rikost tosin silma maas. Kulla võitis järjekordselt Celje RK Pivovarna Laško ning hõbeda Celminši uue hooaja tööandja Velenje RK Gorenje.

Celminš: tundsin end tänavu hästi ja enesekindlana

"Tegu oli lõpuks siiski maksimumiga, mida võtta sai. Vahe kolmanda kohaga kärises ruttu suureks ja siis pandigi klubi poolt eesmärk hooaeg neljandana lõpetada. See andis ka eurokoha ja oli selge edasiminek mullusest seitsmendast astmest. Kõik jäid klubis rahule, sest eesmärgid said täidetud," tunnistas Celminš.

"Sel hooajal tundsin end meeskonnas väga hästi. Enesekindlust oli palju rohkem ja tänu sellele tuli ka mäng paremini välja. Mõõnad olid nii minul kui meeskonnal hooaja lõpu poole, mil tegime elu ise põnevaks. Selle asemel, et varakult neljas koht kindlustada, jätsime asjad viimase vooru peale," lausus tänavu 87 liigaväravat visanud paremsisemine.

"Nüüd ootab veel eest kaks nädalat Eesti koondisega, kus Dener Jaanimaa puudumisel mind ilmselt suurem roll ootamas. Üritan treenerite ootused täita, kuid kõige tähtsam on, et meeskondlikult arengut näitaksime. Need viimased kaks mängu tuleb hästi mängida, et hooajale positiivne punkt panna," sõnas 22-aastane Valga käsipalli kasvandik.