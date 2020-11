Eesti käsipallikoondislase Karl Roosna jaoks tuli koroonapaus valel ajal

Rhein-Neckar Löwen sai teise võidu EHF Euroopa liigas, alistades kodus Põhja-Makedoonia klubi Bitola HC Eurofarm Pelisteri 28:20 (14:11). Patrail sekkus teisel poolajal ning tabas korra, ent vaid kaks päeva hiljem viskas kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, kui "lõvid" olid Bundesligas 37:24 (18:11) üle HSG Wetzlarist.

Roosna: teadmatus on muserdav, aga peab hakkama saama

Tänavu mängib Saksamaal kaks eestlast, suvel klubi vahetanud Karl Roosna esindab tugevuselt kolmandas sarjas mängivat 1. VfL Potsdami. Hooaega alustati nelja järjestikuse võiduga, aga siis jäädi napilt alla põhja-ida tsooni suursoosikule Rostocki HC Emporile ning rohkem polegi platsile saadud.

"Vähemalt jaanuari alguseni on mängud peatatud, aga täpselt millal ja kuidas hooaeg jätkub, on hetkel lahtine. Alustasime tõesti hästi ja nö väikese finaali Rostocki vastu kaotasime oma rumalusest. Uute mängijate sulandumine läks meil küll valutult, aga hetkel pole veel liidreid välja kujunenud," selgitas viiendat hooaega Saksamaal alustanud Roosna.

"Minu jaoks tuli paus väga valel ajal, sest olin just enesekindlust leidmas ja viimased mängud enne liiga peatamist tulid hästi välja," kurvastas Viljandi HC kasvandik. Roosna sai kolme esimese vooruga kirja vaid ühe tabamuse, ent kõmmutas siis Schwerini võrku neli ja Rostocki vastu kuus väravat.

"Treenida õnneks saame, sest meie käsutuses on Brandenburgi olümpiakeskus. Paljud klubid ei saa seda endale lubada, liidumaade reeglid on erinevad. Sama baasi kasutavad ka Bundesliga naisjalgpallurid, võrkpallurid, bobisõitjad ja võimlejad. Eks teadmatus ole natuke muserdav, aga olukord on kõigi jaoks keeruline ja peab hakkama saama," sõnas Roosna.

"Hetkel oleme neli nädalat ainult treeninud ja täisprofina on vaba aega tavalisest rohkem. Saab ohtralt käsipalli vaadata, nädalavahetusel jälgisin ka Viljandi esinemist Balti liigas. Tapa vastu keeras Rasmus Ots värava lukku ja võttis vastaselt tuju, aga Serviti on hetkel teisest klassist," hindas Roosna kasvatajaklubi nädalavahetuse esitusi.