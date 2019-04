Eesti käsipallikoondise peatreener Thomas Sivertsson valikmängu eel: suurim oht tuleb Läti tagaliinist

"Need kolm mainitud meest moodustavad Läti tagaliini, mis arusaadavalt kujutab meie jaoks suurimat ohtu. Peame leidma lahendused, et neid peatada, aga kuigi Krištopans on loomulikult suur staar, on tema ümber kogenud ja väga tugev meeskond. Õnneks on neil ka nõrkusi ja neid püüame omakorda ära kasutada," lausus Eesti koondise peatreener.

Lätil jääb eemale vigastatud kapten ja põhijoonemängija Ingars Dude ning tema asendaja Egils Politerski on traumaga kimpus. "Muidugi on see lätlastele kaotus, aga puudub ju meilgi võtmemängija Mait Patraili näol. Ja endise joonemängijana võin öelda, et meie positsioonilt ei tee üksi mängu ära, seega tuleb suurem oht ikka Läti tagaliinist," hindas Sivertsson.

Neljapäevane Eesti – Läti kohtumine on EM-valiksarja 4. alagrupi kolmanda vooru avamänguks. Tund aega hiljem alustavad Almeres Holland – Sloveenia. Tallinna-mängu vilistavad kaksikutest vennad Amar ja Dino Konjicanin Bosnia ja Hertsegoviinast, mängu EHF-i poolne delegaat on Algis Mikučionis Leedust.