Eesti käsipallikoondise MM-valikturniir lõppes kaotusega Belgiale

Veel 48. minutil jõudis Eesti ühe värava kaugusele, kui Dener Jaanimaa pommitas seisuks 19:18, aga belglased vastasid 4:0 vahespurdiga. Sivertsson andis mänguaega ka noorema põlvkonna meestele ning kiirrünnakust sai esimese tabamuse kirja ka sel turniiril rahvuskoondises debüteerinud Otto Karl Kont.

Belgia võttis ajaloolise 25:20 võidu, sest seni oli Eesti olnud parem kõigis seitsmes omavahelises MM- või EM-valikmängus. Patrail viskas Eesti kasuks kümme väravat, Rooba, Jaanimaa ja Lees lisasid kaks ning Johannson, Hiiend, Kont ja Henri Sillaste said kirja ühe tabamuse. Belglastest jäi Tom Robynsi arvele viis väravat.

"Ühest küljest tuleb tunnistada – kaotasime, järelikult vastased olid paremad. Samas olid meil loomulikult omad võimalused. Alustasime väga hästi, tegime kõva tööd kaitses ja mängisime targalt rünnakul. 8:3 eduseisus oli meil enamakski šansse, aga ei visanud ise ära ja lasime vastased mängu tagasi," kommenteeris peatreener Sivertsson.

"Teisel poolajal olime korduvalt lähedal, et pöörata mäng endi kasuks. Kahjuks tegime just otsustavates olukordades palju pisivigu või ütleks, et rohkem kui belglased. Muidugi on hetkel pettumus suur, aga siin pole muud lahendust kui jätkata tööd – nii meeskonnana kui mängijatel individuaalselt," lisas 54-aastane rootslane.

"Noored on meil tublid, aga nad lihtsalt pole veel sel tasemel. Seega tahaks väga üks kordki kokku saada parima tiimi. Meie väikse koondise jaoks on suur kaotus, kui nii tähtsad mängijad nagu Andris Celminš, Karl Toom ja Karl Roosna rivist langevad," tunnistas Sivertsson, kel seisavad Eesti koondisega järgmisena ees EM-valikmängud Luksemburgiga jaanuaris.

MM-valikmäng: Eesti – Belgia 20:25 (9:11)

26. oktoobril 2019. Eskisehir, Porsuki spordihall.

Kohtunikud: Boris Mandak ja Mario Rudinsky (mõl. Slovakkia).

Eesti: Rasmus Ots, Armis Priskus; Mait Patrail (10 väravat), Dener Jaanimaa (2), Jürgen Rooba (2), Henri Sillaste (1), Kaspar Lees (2), Armi Pärt, Martin Johannson (1), Hendrik Varul, Henri Hiiend (1), Alfred Timmo, Kristo Voika, Sten Maasalu, Robin Oberg, Otto Karl Kont (1). Peatreener Thomas Sivertsson.

Belgia: Jef Lettens, Nicholas Plessers, Kevin Siraut; Nathan Bolaers (2), Quinten Colman (2), Iliyas D'Hanis (2), Sebastien Danesi, Jeroen De Beule (2), David Denert (4), Julien Devisch (2), Nemanja Kostic, Brian Meulders (1), Simon Ooms (3), Victor Regnier (1), Kobe Serras (1), Tom Robyns (5). Peatreener Arnaud Calbry.