Eesti käsipallikoondis sai teada MM- ja EM-valiksarja esimesed vastased

Järgmine MM-finaalturniir toimub 2021. aasta jaanuaris Egiptuses ja teekond sinna läbi valiksarja on pikk ja keeruline. Esimeses kvalifikatsiooniringis osalevad 15 meeskonda, kes jagatud nelja alagruppi. Edasipääsu teise faasi – kus saavad ees ootama 20 tiimi 2020. aasta EM-finaalturniirilt – tagavad vaid alagruppide võitjad.

"Ma usun, et võime loosiga rahule jääda. Kuna edasi saab vaid võitja, siis on mõnes mõttes paremgi olla kolmeses grupis. Alaliidud peavad otsustama, kas pidada kohtumised turniirina ühes riigis või tavapäraselt kodus ja võõrsil, aga kindlasti ei taha me mängida turniiriformaadis Türgis," kommenteeris Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

Türgiga kohtus Eesti eelmiseski EM-valiksarjas ning kaotas kodus kümne väravaga, ent alistas vastased mäletamisväärses lahingus Ankaras 20:18. Belgiaga oldi vastamisi 2016. aasta EM-valikturniiril, kui võideti kindlalt nii kodus kui võõrsil.

"Türgi on kindlasti raske pähkel, aga igast loosigrupist võinuks tulla ka raskemaid vastaseid. Näiteks on hea, et vältisime tugeva liigaga Rumeeniat. Belgiagi on viimastel aastatel edusamme teinud ja viimati EM-valiksarjas mängiti võõrsil viiki Serbiaga," tegi Sivertsson kiire analüüsi vastastest.

Teine loos, mis täna toimus, vaatab veelgi kaugemale tulevikku. 2022. aasta EM-finaalturniir toimub Ungaris ja Slovakkias ning sinna pürgimist alustati juba jaanuaris. Esimese faasi edukalt läbinud Luksemburg, Küpros ja Gruusia ootasid vastaseid juunis lõppenud 2020. aasta EM-valiksarja teisel etapil nõrgimaks osutunud kolmikust – Eesti, Soome ja Belgia.