Eesti käsipallikoondis sai teada EMi otsustava valikturniiri vastased

"Mängida võõrsil Saksamaaga saab olema väga eriline sündmus. Sakslased on heas mõttes käsipallihullud ning tahavad igat mängu ja turniiri võita. Esimeses loosigrupis oli ehk nõrgemaid tiime ja isiklikult olnuks huvitav Rootsiga kokku minna," hindas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Austria mängis jaanuaris väga tugeva koduse EM-finaalturniiri, võites oma alagrupi ning on selgelt tõusuteel olev käsipallikoondis. Tegu on füüsilise meeskonnaga, mis pole meie jaoks tingimata halb. Bosnia ja Hertsegoviinat on eestlased varemgi võitnud, aga võõrsil saab nende vastu hullumeelse kodupubliku ees kindlasti raske olema," analüüsis Sivertsson lühidalt.

2004. ja 2016. aasta Euroopa meistri ning kahekordse maailmameistri Saksamaaga pole Eesti varem kohtunud. Austria vastu on üheksa mänguga saadud kaks võitu, ent viimati oldi vastamisi 2008. aasta jaanuaris. Bosnia ja Hertsegoviinaga toimus viimane vastasseis oktoobris 2017, mil MM-valikmängus vastased Kalevi spordihallis 29:25 alistati.

"Ei ole halb loos, sest minu silmis võinuks hulleminigi minna. Saksamaa on kõigi eelduste kohaselt teistest üle, kuid ka Olümpose mäest on võimalik üle ronida. Igal juhul saame kodupubliku ette tuua ühe tõelise maailma tippmeeskonna," sõnas meie rahvusmeeskonna kapten Martin Johannson.

"Ülejäänud kaks vastast on ilmselt võrdselt tugevad ning usun, et hea meeskonnavaimu ja tugeva mänguga murtavad. Viimane kohtumine Bosniaga just seda ju tõestaski. Veksleid ei jaga, aga kui me eesmärk poleks finaalturniirile pääs, siis ei peaks ju mängimagi," lisas Johannson.

EM-finaalturniir toimub 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias. Koha 24 osaleja hulgas on kindlustanud mõlemad korraldajamaad ning tänavu jaanuaris lõppenud EM-i kaks paremat ehk tiitlikaitsja Hispaania ja EM-hõbe Horvaatia. Mängupaikadeks on Budapest, Debrecen, Szeged, Bratislava ja Košice.

Finaalturniirile pääseb 32-st meeskonnast 20 – edasi saavad kaheksa alagrupi kaks esimest ning lisaks neli paremat kolmanda koha saavutanud koondist.