Eesti käsipallikoondis peab kahe päevaga kaks MM-valikmängu

"Türgi pidas sel nädalal veel mitu sõprusmängu. Tundub, et mängivad sarnaselt viimasele EM-valikturniirile, kus oldi kahel korral üle Kreekast ja väga lähedal tugeva Põhja-Makedoonia alistamisele. Neil on füüsiliselt tugevad mängijad, kes eriti ohtlikud rünnakul. Head viskajad, osav mängujuht ning ka noore põlvkonna staar Doruk Pehlivani näol," vihjas Sivertsson Meistrite liiga klubis Kielce PGE Vive mängivale 21-aastasele vasaksisemisele.

Belgiaga on Eesti viimasel kümnendil palju kohtunud, aga belglastele kuulub ka ajalooline roll, sest just nemad olid meie rahvuskoondise vastaseks kõigi aegade esimeses valikmängus. Seni on Belgia vastu võidetud kõik seitse omavahelist MM- ja EM-mängu, viimati 2013. aastal Viljandis, kui Patrail viskas 32:23 võidumängus kaheksa väravat.

"Viimasel EM-valikturniiril tegi Belgia võõrsil viigi Serbiaga ning hakkas kõvasti vastu ka Horvaatiale ja Šveitsile. Meenutavad veidi meie hiljutist vastast Hollandit ja mängivad tänapäevast, kiiret käsipalli. Tihti kasutavad belglased lisaväljakumängijat, isegi alustavad vahel seitsmekesi kuue vastu," tõi Sivertsson välja detaili meie laupäevase vastase kohta.

Kõik kohtumised peetakse Loode-Türgi linnas Eskisehiris asuvas Porsuki spordihallis ning algavad kell 19. Kohtunikud MM-valiksarja 4. alagrupi mängudele tulevad Slovakkiast, turniiri vilistavad Boris Mandak ja Mario Rudinsky. Euroopa Käsipalliliidu (EHF) delegaat on rumeenlane Ion Serbu.

Eesti koondis MM-valikturniiriks: Henri Sillaste, Alfred Timmo, Henri Hiiend, Otto Karl Kont (kõik Põlva Serviti), Robin Oberg, Armis Priskus, Kaspar Lees (kõik HC Tallinn), Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Armi Pärt (HIF Karlskrona), Jürgen Rooba (Nice'i Cavigal Handball), Kristo Voika (Nove Veseli TJ Sokol), Rasmus Ots (SG VTB/Altjührden), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Dener Jaanimaa (Zaporožje HC Motor), Hendrik Varul (Hammarby IF), Sten Maasalu (Siuntio IF). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman.