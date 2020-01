Eesti käsipallikoondis kogunes Käärikul. Jaanimaa: aitab jutust, peame võitma hakkama!

Eesti kohtub 16. jaanuaril võõrsil Luksemburgiga ning kolm päeva hiljem Põlvas sama vastasega. Põhivalikturniirile pääseb kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond.

Mullu neljandat korda Eesti parimaks käsipalluriks valitud Dener Jaanimaa ühineb koondisega Euroopa Meistrite liiga klubi Zaporožje HC Motor juurest, kus sügishooaega alustas Ukraina superkarikavõiduga. Lisaks edeneti otse veerandfinaali tugevas SEHA-liigas ning treenerivahetuse järel tuli punktilisa Meistrite liigaski.

"Viimane mäng oli Ukrainas 18. detsembril, nii et sain mõnusalt puhata. Jõulud veetsin kodus ja aastavahetuse sõpradega reisil. Nüüd on nii keha kui vaim valmis Eesti esindamiseks. On hea, et saame pikalt valmistuda ja neljapäevases Kääriku-laagris kambavaimu kasvatada," õhkus Jaanimaast positiivsust.

"Luksemburgil on hoopis teine lähtekoht, sest neil on nädal varem kolm MM-valikmängu. Ma ei usu, et see neid füüsiliselt liigselt väsitab, sest tänapäeval osatakse kiirelt taastuda. Aga kui nad Slovakkia, Leedu ja Fääri saarte vastu tulemusi ei saa, võib see kindlasti mängijatele mentaalselt mõjuda," arutles Eesti koondises ligi 300 väravat visanud paremsisemine.

"Samas saavad luksemburglased mängupraktikat ja vahetult kohtumiste järel puudujääke analüüsida. Meil sellist võimalust pole, ehkki rahulikult vaid kaheks mänguks valmistumine on jälle omamoodi hea. Seega võib tihe mängugraafik olla vastastele nii kasuks kui kahjuks," hindas Jaanimaa.

Eesti koondis pidas viimased ametlikud mängud oktoobri lõpul Türgis, kus toimus 2021. aasta maailmameistrivõistluste valikturniir. Avamängus kaotati võõrustajatele 29:33 (14:18) ning päev hiljem jäädi alla Belgiale 20:25 (9:11) ning edasipääsuuks sulgus.