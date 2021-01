Eesti käsipallikoondis jäi põnevuskohtumises napilt alla Bosnia ja Hertsegoviinale

Väravatevaeselt alanud avapoolajal oli eestlaste resultatiivseim Karl Toom, kes viskas neli väravat. Kaks tabamust lisas Armi Pärt, lisaks olid käe valgeks saanud Martin Johannson, Kaspar Lees ja Andris Celminš. Toomi arvele jäigi lõpuks neli tabamust, sama suutis veel Lees. Celminš ja Pärt lisasid kolm väravat. Ühe värava said kirja ka Kristo Voika, Karl Roosna, Martin Grištšuk ja Markus Viitkar. Bosnia resultatiivseim oli Marko Panic viie tabamusega.

Eesti alustas teist poolaega hästi, jõudes viigiseisuni 13:13. Juhtima ei õnnestunud eestlastel siiski minna ning Bosnia ja Hertsegoviina läks omakorda seejärel 18:14 ette. Eesti vähendas veel kaotusseisu 16:18 peale, kuid kahest väravast lähemale Eesti ikkagi ei jõudnud.

Eestlased ründasid lõpuvileni innukalt ning proovisid kaotusseisu võimalikult väiksena hoida. Viitkari tabamus loetud sekundid enne kohtumise lõppu vormistaski lõppseisuks 19:21. Kusjuures Viitkari värav kindlustas, et omavahelistes mängudes jäi Eesti ühe tabamusega plussi. Nimelt võitsid eestlased möödunud kolmapäeval Põlvas bosnialasi kolme väravaga (24:21).

"Olen väga rahul, kuidas tulime lõpus välja viieväravalisest kaotusseisust ja ka viimane Viitkari värav oli tähtis. Kui valikturniiri lõpus tuleb vaatama hakata omavahelisi mänge, siis on oluline, et omame siin Bosnia vastu edu. Tervikuna võib selle nädalaga rahule jääda, sest vastane oli tugev ning meil oli palju puudujaid," kommenteeris peatreener Thomas Sivertsson.

"Täna olime endiselt kaitsetöös head ja eriti meeldis mulle just poiste võitlusvaim kaitses. Rünnakul olime hädas kogu kohtumise vältel – ei toiminud 6-6 rünnak ja sel korral ei õnnestunud ka 7-6 taktikaga edu saavutada. Me ei leidnud oma rütmi ja õigeid lahendusi, aga eks vastanegi oli teinud oma analüüsi," lahkas Sivertsson tänast kohtumist.

Teises pühapäevases sama alagrupi kohtumises alistas suurfavoriit Saksamaa 34:20 Austria.

