Eesti käsipallikoondis jäi Lätile alla teiseski EM-valikmängus

Läti sai sellest vaid hoogu juurde ning vahe hakkas veelgi kasvama, kuna eestlastel oli rünnakul probleeme realiseerimisega. 49. minutil viis Emils Kurzemnieks kodumeeskonna edunumbrid kahekohaliseks – 28:18. Eesti hoidis küll seejärel vastaseid kaheksa minutit väravata, ent ise tabati selle aja jooksul vaid kolm korda.

Sivertsson andis mänguaega kõigile palluritele, nagu Lätigi, ehkki Krištopans sai puhkust minimaalselt. Lõpuminutitel suutis Eesti vahet vähendada, aga 24:30 kaotus oli tõsiasi. Timmo ja Sillaste viskasid meie kasuks neli, Rooba, Andris Celminš ja Karl Roosna kolm väravat. Mängu parimana tabas Politers viis korda.

"Tõeliselt kummaline tunne, sest mängisime rünnakul oluliselt paremini kui neljapäeval. Õppisime palju ja suutsime muudatusi ka ellu viia, viskasime 24 väravat, aga mingil hetkel jäime realiseerimisega hätta. Lisaks mängis Läti täna rünnakul samuti tõesti hästi, visates suurepärase protsendiga," kommenteeris Sivertsson.

"Üks valus moment oli avapoolaja keskel, kui vastastele jäeti selge karistus andmata Celminšile näkku löömise eest ja meie kaotasime rütmi ning jäime viiega taha. Aga ka teisel poolajal lõime olukordi, kuid kahjuks ei kasutanud häid võimalusi," analüüsis Eesti koondise peatreener.

Alfred Timmo algkoosseisu edutamist selgitas Sivertsson järgmiselt: "Nägime treeningutel, et ta on selleks valmis ja mõtlesime, et miks mitte. Alfred tegi suurepärase mängu! Usun, et tal on suur tulevik, olgu siis mängujuhina või kui kehamassi ja lihaseid juurde tuleb, viskava vasaksisemisena."

EM-valikmäng: Läti – Eesti 30:24 (17:12)

14. aprillil 2019. Valmieras, Vidzeme olümpiakeskuses. 1450 pealtvaatajat.

Kohtunikud: Andrei Gusko ja Sergei Repkin (mõl. Valgevene).

Eesti: Ots, Aleksejev; Rooba (3 väravat), Roosna (3), Sillaste (4), Lees, Pärt (1), Johannson (1), Varul, Jaanimaa (2), Celminš (3), Toom (1), Hiiend, Timmo (4), Voika (2), Oberg. Peatreener Thomas Sivertsson.

Läti: Kugis, Purinš; Kreicbergs (4), Arajs, Jurdžs (4), Kurzemnieks (3), Veršakovs (4), Lilienfelds (3), Krištopans (4), Klešniks, Pilpuks, Ermanis, Strazdinš (2), Pančenko (1), Politers (5), Meikšans. Peatreener Armands Uščins.