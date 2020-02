Dener Jaanimaa siirdus mängima Moskva Spartakisse

Pärast kaheksat Saksamaa-aastat liitus Jaanimaa läinud suvel Euroopa Meistrite liigas esineva Motoriga, kuid vaid seitse kuud hiljem liikus edasi. "Moskvalaste esmane huvi tekkis juba detsembris, siis võtsin vaid teadmiseks, sest olin mõtetega juba talvepuhkusel. Koondisepausi ajal läks jutt tõsisemaks ja täna andsin lepingule allkirja," selgitas Jaanimaa.

"Otsust polnud keeruline vastu võtta, sest esiteks on kõik tingimused suurepärased. Teiseks ikkagi selline linn nagu Moskva, vähetähtis pole fakt, et kodu on vaid ühe lennu kaugusel. Peamine on siiski, et meeskonnal on suured ambitsioonid ja projekt, mida kokku pannakse, tundus eriliselt huvitav," tunnistas üheksandasse välisklubisse siirdunud paremsisemine.

Moskva Spartak on käsipallimaailmas vägagi noor klubi, sest asutati alles kaks ja pool aastat tagasi. Eriloa alusel liituti kohe Venemaa superliigaga ning kahel esimesel hooajal võideti kohaliku käsipalli valitseja HC Tšehhovskije Medvedi järel hõbemedalid. Eurosarjas pole edu saavutatud ja mõlemal aastal pudeneti juba EHF Cupi avaringis.

"Olles osa Venemaa suurimast spordiklubist luuakse siin käsipalliski väga head tingimused. Hetkel koostatakse peasponsori toel ja nõudmisel uut tiimi, et hiljemalt järgmisel aastal Venemaa meistriks tulla ja Meistrite liigasse jõuda," teadis Eesti koondises 76 mänguga 292 väravat visanud Jaanimaa, kellega koos siirdus Motorist Spartakisse ka Ukraina koondislane Stanislav Žukov.