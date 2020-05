Balti liiga reform: Soome ja Valgevene klubidega eestlased enam ei võitle

“Seni on finaalturniirile pääsenud tiime väljaspoolt meie regiooni ning tugevamad Soome ja Valgevene klubid on oma parimaid esitusi näitanud just olulistes matšides.

See ei ole loogiline, et meie regiooni tähtsama turniiri otsustavad mängud toimuvad meie piiridest väljaspool. Viimastel aastatel on Balti maade klubid sellest turniirist väga vähe kasu saanud," kommenteeris Läti käsipalliliidu peasekretär Guntis Ciematnieks.

Loe artikli täisteksti portaalist Käsipall24.ee.