Armi Pärt liitus Jürgen Rooba eksklubiga

"Mis mulle kõige enam muljet avaldas, oli kahtlemata värskelt valminud hall. Seal on kõik tingimused loodud, igale pisiasjale mõeldud ning kindlasti andis seegi lisatõuke klubiga liitumiseks. Väidetavalt on igal kodumängul kohal vähemalt 2000 inimest, nii et ootan põnevusega uut väljakutset uues riigis," kinnitas Pärt.

Rootsi esiliigas alustavad uut hooaega koguni kaks Eesti koondise joonemängijat, sest Hendrik Varul liitus hiljuti Hammarby IF-ga. "Saame omavahel madistada," muigas Pärt. "Lisaks liitus Saksamaa kolmanda liiga parim snaiper Mathias Mark Pedersen Schwerinist veel ühe Jürgeni eksklubi Amo HK-ga. HIF ja Amo on kohalikud vihased konkurendid, nii et endise klubikaaslasega derbimängud lisavad veelgi vürtsi."