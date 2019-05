Aprillikuu parima tiitlit jagasid väravavahid Priskus ja Naum

Erinevatesse põlvkondadesse kuuluvad kaks puurilukku kogusid vastasmeeskondade peatreenerite käest võrdselt 30 punkti. Priskuse ja Naumi järel rivistusid kaks Põlva Coopi mängijat, sest liiga parim snaiper Tõnis Kase teenis 26 ja vigastusest taastunud Priit Jõks 20 silma.

HC Tallinna aprilli mahtus vaheturniiri viimase vooru võit Põlva Coopi üle, treeninglaager Türgis, edu veerandfinaalseerias SK Tapa vastu ning poolfinaalide algus. Starditi küll 23:25 kaotusega, ent teises mängus oldi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperist 34:26 üle ning mai esimestel päevadel vormistati veel kahe võiduga finaalikoht.

"Aprill oli meile tõesti edukas – pärast Türgi-laagrit tegime Tapa vastu head partiid, saime kaitse kohe toimima ja sama hoog jätkus Kehra-mängudes. Laager oli meile väga kasulik, keskendusime oma asjadele, nii mängulist, taktikalist kui füüsilist poolt sai korralikult arendatud," summeeris Priskus möödunud kuu.

"Enda vormitõusu juurde võin lisada, et koos treeneritega on palju tööd tehtud vastaste analüüsimisel – kuidas keegi mängib ja viskab. Talvel sain kaasa teha A-koondise laagri ja mängud Poola vastu, mis andsid kõvasti juurde. Koondises on kõrge klassiga pallurid välisliigadest ja teise mängustiiliga ja see tõi uusi kogemusi," tunnistas 19-aastane Priskus.

"Veerandfinaalides sain mängida Mikola Naumi vastu, kes on kohalik legend. Ta on minust kaks korda vanem ja võimsa kogemustepagasiga. Tunneb ja teab, kuidas kõik mängijad Eestis tegutsevad ja selle pealt suutis Tapat kõvasti aidata. Mul on temalt palju õppida," tunnustas Tallinna väravavaht temaga kuu parima tiitlit jaganud meest.