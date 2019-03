Andris Celminš siirdub mängima Sloveenia tippklubisse

Kolmekordne Sloveenia meister – viimati aastal 2013 – Gorenje jäi pärast nelja hõbeda-aastat mullu pronksile. Hetkel, enne kuue meeskonna vahel algavat finaalturniiri, jagab eestlase tulevane tööndja teist-kolmandat kohta, edestades Celminši praegust koduklubi RK Maribor Branikut kuue punktiga.

"Esimene hooaeg Branikus oli piisavalt hea, nii et huvi Gorenje poolt tekkis juba eelmisel suvel, kuid siis oli mul kehtiv leping. Nüüd alustasime läbirääkimisi detsembris ning eelmisel kuul jõudsime kõiges kokkuleppele," selgitas tänavu eurosarjas EHF Cupil 16 parema hulka jõudnud tiimiga liituv Celminš.

Valga Kävali ja Audentese Spordikooli kasvandik siirdus Sloveeniasse 18-aastasena. Toona jäi mänguaeg Gorenjes napiks ning Celminš veetis poolteist aastat laenul Ribnica RD Rikos ja RK Slovenj Gradecis. 2017. aasta suvel liitus ta Branikuga ning on näiteks tänavusel hooajal meeskonna parim snaiper.

"Neli aastat tagasi oli muutus minu jaoks väga suur ja ei pääsenud õieti Gorenje koosseisugi. Nüüd olen nende aastatega jõudnud tasemes järele ning tean, mida minult oodatakse. Usun, et roll saab suur olema ja meie eesmärk on võita Sloveenia meistrikuld," vihjas Celminš uue koduklubi ambitsioonidele.

"Meeskond on üles ehitatud peamiselt noortele, aga minu jaoks on oluline, et just paremsisemisena tegutseb 36-aastane David Miklavčič, kes Sloveenias legendi staatuses. Mul on meeskonna kaptenilt ja loodetavalt mentorilt kindlasti palju õppida," hindas Celminš 2017. aastal koondisega MM-pronksi võitnud tulevast tiimikaaslast.