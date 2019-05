Algab käsipalli meistriliiga finaalseeria. Kas tiitli võidab Põlva Serviti või HC Tallinn?

HC Tallinn lõpetas põhi- ja vaheturniiri kolmandal tabeliastmel, oli siis veerandfinaalis kindlalt üle SK Tapast ning alistas mängudega 3:1 poolfinaalis HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi. Viimane võit Serviti üle jääb 2. detsembrisse, mil karikafinaalis oldi vastaste kodusaalis 26:23 paremad.

"Tähtsa Kehra-lahingu järel oli õnneks aega erinevad pisivigastused terveks ravida. Kui Rainer Kelk välja jätta – kellega me ei soovi riskida – lähme finaali täiskoosseisus ja täie tahtmisega. Rõõm, et meie kogenumad pallurid näitavad hooaja parimat mängu just praegu," vihjas Tallinna peatreener Jüri Lepp hea poolfinaalseeria teinud Uku-Tanel Laastu, Robin Obergi ja Sergei Glinka suunas.

"Samas olen väga rahul ka meie nooremate mängijate panusega. Kui hooaja sees jäi meil pink vahel lühikeseks, siis nüüd seda probleemi pole. Ka need, kes vähem mänguaega saanud, on arenenud ning kõik suudavad oma rolli kenasti välja mängida," kiitis Lepp meeskonna tugevust tervikuna.

"Põlvalased said poolfinaalis lihtsamad mängud, aga võibolla ongi selle võrra värskemad. Neil on nii kogenud meeskond, et kindlasti suudavad nad tõsiste mängude vähesusest üle olla. Serviti on soosik, aga tõestasime poolfinaalis, et suudame pingetest edukalt jagu saada. Vaevalt, et see seeria kolme mänguga lõpeb," hindas Lepp.

Kehra ja Coop heitlevad pronksedalite nimel

Kui kulla võitmiseks finaalseerias on vaja kolme võitu, siis pronksmedalite kaelasaamiseks piisab kahest. Teisipäeval alustavad kahvatuima medali nimel heitlust HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Põlva Coop. Tänavused varasemad liigamängud lõppesid kõik kehralaste paremusega – põhiturniiril 28:27 ja 36:32 ning vaheturniiril 32:24 ja 36:28.

"Nädal on valusast poolfinaalist möödas, haavad lakutud ning hakkame kolmanda koha nimel võitlema. Medal on medal ja sooviks hooaja võidukalt lõpetada! Jõuvahekord peaks olema meie kasuks, aga otsustavaks saab, kes leiab rohkem jõudu ja tahtmist. Usun, et meil on motivatsiooni piisavalt Coopi alistamiseks," arvas kehralaste peatreener Kaupo Liiva.

"Oleme realistid – esikolmiku tiimidega oli Coop läbi hooaja raskustes. Mõni üksik sähvatus oli, aga raskeks läheb Kehra vastu kindlasti, olgu siis Janar Mägi rivis või mitte. Vähemalt kaks mängu on veel ees, proovime võidelda võimete piiril ja kui peaks suurüllatus juhtuma, siis on tore," hoidis Coopi juhendav Musting jalad maas.

Finaal



Loe veel

15.05. 19:00 Põlva Serviti – HC Tallinn (Mesikäpa hallis)

19.05. 19:00 HC Tallinn – Põlva Serviti (Kalevi spordihallis)

22.05. 19:00 Põlva Serviti – HC Tallinn (Mesikäpa hallis)

Vajadusel:

24.05. 19:00 HC Tallinn – Põlva Serviti (Kalevi spordihallis)

26.05. 18:00 Põlva Serviti – HC Tallinn (Mesikäpa hallis)



Pronksiseeria



14.05. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Coop (Kehra spordihoones)

17.05. 19:00 Põlva Coop – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Mesikäpa hallis)

Vajadusel:

20.05. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Coop (Kehra spordihoones)