Ajalooline samm! Eesti käsipalliklubi osaleb uuel hooajal Soome meistriliigas

HC Tallinna eestvedaja Risto Lepa ja Helsinki IFK juhi Ville Leppäneni ideest alguse saanud projekti kinnitas eile ametlikult ka Soome Käsipalliliit. Kõik põhjanaabrite meistriliiga klubid hääletasid üksmeelselt tallinlased liigasse. HC Tallinn osaleb Soome meistrivõistluste põhiturniiril, kus kõik tiimid mängivad omavahel kaks korda läbi, kodus-võõrsil süsteemiga. Kohamängud peetakse mõlema riigi arvestuses eraldi.

"Meil on ülimalt hea meel, et saame juba algaval hooajal alustada. Nüüd vaja veel detailid paika saada," lausus Lepp. "Soome meistriliiga tase on viimaste aastate jooksul pidevalt tugevnenud, pealtvaatajate huvi kasvavas trendis ning nende esiklubide edukas esinemine eurosarjades näitab kvaliteeti. Me soovime anda oma meestele pidevalt uusi väljakutseid. Mina isiklikult näeksin ühel ilusal päeval ka võimalikku Eesti-Soome ühisliigat, kuigi ka viimaste aastate laiendatud Balti liiga koos Riihimäki Cocksi, SKA Minski (Valgevene) ja ZTR Zaporoshyega (Ukraina) oli väga vinge."

"Eesti ja Soome Käsipalliliidud on HC Tallinna osalemisele rohelist tuld näidanud ning nüüd on jäänud kokku leppida vaid üksikutes detailides. Tegemist on ajaloolise otsusega ning loodame tulevikus koostööd kahe riigi vahel veelgi suurendada", ütles põhjanaabrite juhtivorganisatsiooni esimees Jari Henttonen.

Soome võistkondade koosseisus näeme uuel hooajal Eestit külastamas mitmeid eestlasi. Näiteks Helsingi IFK koosseisus pallib koondislane Kristo Voika, Siuntio IF-i ridades Ott Varik ja Sten Maasalu. Soome meistrivõistlustel osalevad Karjaa BK-46, Riihimäki Cocks, Helsinki Dicken, Kauniaineni GrIFK, Helsinki IFK, Paraineni PIF, Siuntio IF, Turu ÅIFK ja HC Tallinn.

Hetke seisuga osaleb HC Tallinn lisaks Soome liigale ka Eesti meistriliigas, Eesti karikavõistlustel ja eurosarjas. Algaval hooajal loobuvad tallinlased suure tõenäosusega Balti käsipalliliigast, kuna mängude arv läheks liiga suureks ning maailmas valitseva koroonahirmu tõttu on mõistlik ülemääraseid riske vältida.