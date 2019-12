Aasta käsipallur Dener Jaanimaa: Ida-Ukrainas on kõik väga erinev, aga olen muutusega väga rahul

Meie teiseks vestluskaaslaseks on äsja Eesti aasta parimaks käsipalluriks valitud Dener Jaanimaa, kirjutab Käsipall24.ee. Mehel on olnud suur muutuste aasta, sest eelmised kaheksa hooaega Saksamaal veetnud Eesti koondislane siirdus suvel enda jaoks täitsa uude keskkonda, kui sõlmis lepingu Meistrite liigas mängiva Zaporižžja Motoriga.

"Ida-Ukrainas on kõik väga erinev, kohanemisaeg on väga pikk. Kuid pean ausalt tunnistama, et olen muutusega väga rahul. Käsipalli tase on siin kõva ja Meistrite liiga kohtumised annavad võimaluse tippkäsipallis pidevalt pildil püsida," sõnas Jaanimaa.

Ukraina liigas pole eestlast palju platsile lastud ning peamine põhjus on selles, et meistriliigas kehtib reegel, et korraga võib olla üles antud vaid kolm välismängijat.

