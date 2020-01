„Kui lepingule alla kirjutasin, olid mu mõttes Mait Patrail, Mikk Pinnonen, Dener Jaanimaa. Kogenud meeskond. Siis sai Mait vigastada, Pinnonen lõpetas, tuli hakata uut võistkonda ehitama,” selgitas Rootsi koondisega kaks olümpiahõbedat võitnud Thomas Sivertsson, et plaani tuli muuta. Ja muutused võtavad aega. Nüüd on kõik paremad mängijad ta käsutuses ja mingis mõttes käes 2018. aastal ametisse määratud rootslase tõetund: võit süstiks uut lootust, kaotus ei tahaks hinge mahtuda. Sivertssoni leping lõppeb juunis.

Läti mängib praegu EM-il, meie alustame järgmise EM-valiksarja väljalangemisringi matše. Kas on põhjust uskuda, et kahe aasta pärast on asjad teisiti?