17-aastane Hendrik Koks: väravaküttide tabeli eesotsas olek üllatab mind

Üle kuue aasta eest eetrisse läinud raadiosaates "Säde" ütles toona kümneaastane Hendrik Koks lause: "Mulle meeldib palju väravaid visata." Eesti ekskoondislase ja Viljandi HC peatreener Marko Koksi poeg on oma sõnade järele ka käitunud. Tänavu meistriliigas debüteerinud Hendrik oli mullu esiliigas Viljandi Spordikooli parim snaiper 78 väravaga.

Tasub aga tagasi vaadata viimasele lõpuni viidud ehk 2018/2019 hooajale. Siis esindas Koks kodulinna meeskondi lisaks esiliigale ka A-, B- ja C-klassis ning viskas ainuüksi ametlikes mängudes Eesti meistri- ja karikavõistlustel kokku uskumatud 439 väravat.

"Mängin alles esimest aastat meistriliigas ja pisut on üllatav, et ma nendes tabelites nii kõrgel kohal olen. Oma osa on muidugi selles, et viskan meie meeskonna karistusviskeid. Peamine aga siiski, et meeskond teeb head tööd ja mängib mind vajalikele viskekohtadele," tegi Koks kummarduse tiimikaaslaste suunas.

Viljandi HC asub liigatabelis hetkel teisel kohal, ent 2021. aasta algas kahe kaotusega. "Meil oli rohkem kui kuu aega kestnud paus, Kehral ja Tallinnal väiksem ning mängukogemusest jäi puudu. Nüüd on mängupilt juba palju parem ja peabki olema, sest nädalavahetusel ootavad ees rasked vastased Balti liigas," sõnas Koks.

Mulkide rivid täienesid jaanuaris kahe vasakukäelise palluri, Sten Maasalu ja Andrei Basarabiga ning Koksi hinnangul on see väga tähtis. "Meeskond muutus ühtlasemaks, vahetada saame rohkem ja loomulikult lisab vasakukäeliste olemasolu rünnakul oluliselt rohkem käike," selgitas jaanuaris 17. sünnipäeva tähistanud mängujuht.

Mainitud raadiosaates nimetas kümneaastane Koks oma eeskujudeks Dener Jaanimaa ja Nikola Karabatici ning lootis kunagi mängima pääseda Prantsusmaa liigasse. "Sellest olen veel kaugel ja selle nimel tuleb veel treenida, treenida ja treenida, aga eesmärk on jäänud samaks – pääseda mängima mõnda korralikku välisklubisse," tunnistas Koks.

Kui kolmel korral maailma parimaks valitud Prantsusmaa legendi Karabaticiga platsijagamisest on asi veel kaugel, siis Jaanimaa asub nii-öelda lähemal. Kahe nädala pärast Eesti rahvuskoondise treeninglaagrisse kaasatakse peatreener Thomas Sivertssoni otsusel ka rühm perspektiivikaid noori ja Koks on nende hulgas.