Robert Rooba tegi taas resultatiivse mängu, kuid JYP sai üheksanda järjestikuse kaotuse

JYP juhtis veel teise perioodi alguses 4:2, kuid lasi seejärel visata pealinnaklubil kolm vastuseta väravat. JYP-i eest sai käe valgeks ka Rooba, kes viskas kohtumise avavärava ning tegi avakolmandiku keskel seisuks 3:1.

Roobal on isiklikus plaanis käsil hea seeria. Teist mängu järjest viskas eestlane kaks väravat. Viimase viie mänguga on tal kirjas kuus väravat ja üks resultatiivne sööt. Kogu hooajal saldoks on Roobal 36 mänguga 16 väravat ja 6 söötu.

JYP on aga Liigas kaotanud juba üheksa kohtumist järjest. Jyväskylä klubi asub tabelis viimasel kohal. HIFK jätkab Soomes teisel positsioonil.

Standings provided by SofaScore LiveScore