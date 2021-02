Robert Rooba jätkab suurepärases väravahoos, kuid tema koduklubi sai jälle kaotuse

Eestlase mõlema tabamuse ajal - seisuks 1:2 ja 2:3 - mängis JYP arvulises ülekaalus.

Rooba arvel on nüüd sel hooajal 12 väravat ja kuus resultatiivset söötu.

Kui Eesti koondislane on heas hoos, siis JYP on suurtes raskustes. Juba kuuenda järjestikuse kaotuse saanud JYP jätkab 28 punktiga viimasel kohal. 33. vooru järel on kindel liider Lukko 73 punktiga.